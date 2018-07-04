Karabuğday üretimi yaygınlaşıyor

Geçen yıl başlatılan "Kadın ve Aileleri ile Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme Projesi" kapsamında bu sene Bilecik bölgesinde 250 dönüme yakın alanda karabuğday ekimi yapıldı.

Karabuğday Yetiştiricileri ve Sağlıklı Yaşam Derneği (KARSADER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Koordinatörü Yasemin Sürmeli, karabuğdayın isminden dolayı buğday ile karıştırıldığını söyledi.

Karabuğdayın çölyak hastaları için önemli olduğunu anlatan Sürmeli, "Karabuğday kuzukulağıgillerden bir ürün. Ürünün glüten oranı insan sağlığına zarar vermeyecek oranda ve özellikle çölyak hastaları için çok önemli. Çünkü un yapılabilir tek ürün. Biz de hedefler doğrultusunda karabuğdayın Türkiye'ye yayılmasında ikinci aşamayı geçtik, bu yıl Bursa ilini de projemize dahil ederek işi daha da güçlendirdik" dedi.

Bu proje kapsamında kadın çiftçileri desteklerini belirten Sürmeli, şöyle konuştu:

"Hem üretim masraflarını karşılıyoruz hem de ürüne alım garantisi veriyoruz. Bakanlık bazında ürünün havza desteğine alınması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Karabuğday ile uğraşan çiftçilerimizin ve sanayicilerimizin gelir kazanması için engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ürünün market raflarına bir an önce ulaşması için çalışıyoruz."

Kaynak: AA