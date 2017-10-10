'Kara elmas' Türkiye'nin iklimini sevdi

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca uygulanan ve gelecek yıl sonu tamamlanması planlanan "Trüf Mantarı Eylem Planı", çalışmaların verimliliği dolayısıyla 2019'u da kapsayacak şekilde uzatıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü, üniversitelerle yaptığı işbirliğiyle dünyada "kara elmas" olarak anılan ve kalitesine göre 100 ila 3 bin 500 avro arasında fiyata alıcı bulan trüf mantarını ülke ekonomisine kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trüf Mantarı Eylem Planı kapsamında 2 bin 450 dekar alanda trüf ormanı kurmayı hedefleyen Bakanlık, bu hedefin 2 bin 60 dekarını tamamladı.

Gelecek yılın sonunda tamamlanması planlanan Trüf Mantarı Eylem Planı, Türkiye'nin trüf mantarı potansiyelinin fazlalığı ve bu alanda yapılan çalışmaların verimliliği nedeniyle 2019'u da kapsayacak şekilde uzatıldı.

Trüf mantarı ile kırsaldakilerin hayat kalitesi yükselecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, trüf mantarının ekonomik değeri çok yüksek bir odun dışı orman ürünü olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Piyasada binlerce avroya alıcı bulan trüf mantarının tabii alanlardan toplanması ve bu alanda özel ağaçlandırmanın artması ile kırsal kesime alternatif istihdam alanı sağlanacak. Bu sayede kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesi yükselecek."

Bu mantar çeşidinin çok özel bir gıda olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bu mantar özellikle lüks otellerde kullanılıyor. Yabancı turistler, trüf mantarı damak zevkini ülkemizin turistik tesislerinde de arıyor. Bu sebeple bu mantarı yurt dışından almak yerine büyük bir turizm potansiyeline sahip olan ülkemizin trüf mantarı ihtiyacını yaptığımız çalışmalarla iç kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.