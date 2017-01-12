"Kar yağışı fındık üreticisi için bereket"

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Batı Karadeniz'de etkili olan kar yağışının fındık üreticilerine yansımasına ilişkin "Kar yağışı fındığın karanfil döneminde geç uyanmasına vesile olup olumsuz etkilenmemesine yardımcı olur. Kar yağışı berekettir, çiftçimizin de yüzünü güldürdü." dedi.

Öztürk, Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışından çiftçilerin memnun olduğunu belirterek "Bölgede etkili olan kar yağışı çiftçilerimizi ciddi oranda memnun etmiş durumda. Kar yağışının fındığa zararı söz konusu değildir. Çiftçilerimiz için zaten kar yağmazsa sorun var demektir. Hem bu kar yağışı verim artışına katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Kar yağışından dolayı fındık dallarının kar altında kaldığını aktaran Öztürk, "Kar yağışı fındığın karanfil döneminde geç uyanmasına vesile olup, olumsuz etkilenmemesine yardımcı olur. Kar yağışı berekettir, çiftçimizin de yüzünü güldürdü." ifadesini kullandı.

Öztürk ayrıca yağışların, fındıkta verim artışını da yükselteceğini sözlerine ekledi. AA