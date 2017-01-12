  • 12 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.788
    EURO 4.033
  • BIST 80939.44
    ALTIN 146.19
Buradasınız : » » "Kar yağışı fındık üreticisi için bereket"

"Kar yağışı fındık üreticisi için bereket"

Düzce Ziraat Odası Başkanı Öztürk, "Kar yağışı fındığın karanfil döneminde geç uyanmasına vesile olup olumsuz etkilenmemesine yardımcı olur." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
&quot;Kar yağışı fındık üreticisi için bereket&quot;
Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Batı Karadeniz'de etkili olan kar yağışının fındık üreticilerine yansımasına ilişkin "Kar yağışı fındığın karanfil döneminde geç uyanmasına vesile olup olumsuz etkilenmemesine yardımcı olur. Kar yağışı berekettir, çiftçimizin de yüzünü güldürdü." dedi.
 
Öztürk, Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışından çiftçilerin memnun olduğunu belirterek "Bölgede etkili olan kar yağışı çiftçilerimizi ciddi oranda memnun etmiş durumda. Kar yağışının fındığa zararı söz konusu değildir. Çiftçilerimiz için zaten kar yağmazsa sorun var demektir. Hem bu kar yağışı verim artışına katkı sağlamaktadır." diye konuştu.
 
Kar yağışından dolayı fındık dallarının kar altında kaldığını aktaran Öztürk, "Kar yağışı fındığın karanfil döneminde geç uyanmasına vesile olup, olumsuz etkilenmemesine yardımcı olur. Kar yağışı berekettir, çiftçimizin de yüzünü güldürdü." ifadesini kullandı.
 
Öztürk ayrıca yağışların, fındıkta verim artışını da yükselteceğini sözlerine ekledi. AA
 
Etiketler: fındık üretimi, ramazan öztürk, düzce ziraat odası başkanı, Kar yağışı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER