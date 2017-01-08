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Kar yağışı balık fiyatlarını artırdı

Karadeniz'de devam eden olumsuz hava koşulları balık fiyatlarında artışa neden oldu.

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Kar yağışı balık fiyatlarını artırdı

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, bölgede devam eden olumsuz hava koşullarının denizde avcılık yapılmasına imkan tanımadığını söyledi.

Avlanan balık miktarında düşüşün fiyatlara olumsuz yansıdığını ifade Bayrak, vatandaşın bir süre daha pahalı balık yemek durumunda kalabileceğini vurguladı.

Bayrak, havaların en kısa sürede normale dönmesini umut ettiklerini belirterek, "Olumsuz hava koşulları beraberinde balık fiyatlarında artış getirdi. Şu an itibarıyla tezgahlarda çok az miktarda balık bulunuyor. Dolayısıyla fiyatlar yükselmiş durumda. Umut ediyoruz kısa sürede hava normale döner ve fiyatlar tekrar düşer." dedi.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise kar yağışıyla birlikte hamsinin kilogram fiyatının 15 liraya kadar yükseldiğini dile getirdi.

Diğer balık türlerinde de aynı tablonun yaşandığına işaret eden Gündoğdu, "Mezgit balığının kilogram fiyatı 15 ila 22 lira arasında değişiyor. İstavrit yine çok az miktarda avlandığı için kilogram fiyatı 15 liraya kadar yükselmiş durumda. Zaten şu an bunların dışında havuz balıkları tezgahlarda yer alıyor." diye konuştu. 

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