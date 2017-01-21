Kapanan bir şirket yerine dört şirket açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlediği bilgilere göre, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre azalış gösterse de son 5 yılda önemli artış görüldü.

2012 yılında 38 bin 887 şirket kurulurken, 2013 yılında bu rakam 49 bin 28, 2014'te 57 bin 710, 2015'te 66 bin 701 olarak kayıtlara geçti. Bölge ülkelerindeki sorunlar, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve Rusya ile ilişkilerin normalleşme sürecinin başladığı geçen yıl kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 4,49 azalarak 63 bin 709'a geriledi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 2012-2016 dönemini kapsayan son 5 yılda kurulan şirket sayısı toplam 276 bin 35 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde toplam 67 bin 310 şirket faaliyetlerini sonlandırdı. 2012 yılında kapanan şirket sayısı 14 bin 168, 2013'te 15 bin 538 oldu. Bu rakam 2014 ve 2015 yıllarında ise sırasıyla 14 bin 2'ye ve 12 bin 114'e geriledi. Geçen yıl ise 11 bin 38 şirket kapandı. Böylece 2012-2016 döneminde kapanan her bir şirkete karşılık yaklaşık 4 şirket faaliyete başladı.

Suriye ortaklı şirketlerde artış

Son 5 yılda kurulan şirketlerden 21 bin 566'sını yabancı ortaklı şirketler oluşturdu. 2012 yılında 3 bin 703 yabancı ortaklı şirket faaliyete başlarken, söz konusu yılda İran ve Almanya ortaklı yabancı şirketler ön plana çıktı.

Suriye ortaklı şirket sayıları ise 2013 yılından itibaren ağırlığını artırmaya başladı. Bu kapsamda 2013'te kurulan 3 bin 875 şirketin 489'u Suriye ortaklı şirketler oldu. 2014'te kurulan 4 bin 736 yabancı ortaklı şirketin bin 257'si, 2015'te kurulan 4 bin 729 şirketin bin 599'u Suriye ortaklı olarak faaliyete geçti.

Geçen yıl kurulan 4 bin 523 yabancı ortak sermayeli şirketin bin 764'ünü Suriye ortaklı şirketler oluşturdu. Böylece 2013-2016 arasındaki 4 yılda Suriye ortaklı kurulan yabancı şirket sayısı 3 bin 109 olarak kayıtlara geçti.