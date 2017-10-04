  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 azalışla 146,50 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 240,00 lira, Cumhuriyet altını 980,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 146,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,4 146,6 146,3 146,5
Cumhuriyet Ata Lira 965 981 964 980
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,5 137,5 133 137
Lira(Tam) Ziynet 943 961 942 961
Yarım Ziynet 471 481 471 481
Çeyrek Ziynet 235 240 235 240
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