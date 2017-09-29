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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,20 azalışla 147,00 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 241,00 lira, Cumhuriyet altını 983,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 147,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,1 147,3 146,8 147
Cumhuriyet Ata Lira 969 986 967 983
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134 138 133,9 137,9
Lira(Tam) Ziynet 947 966 945 964
Yarım Ziynet 474 484 472 482
Çeyrek Ziynet 237 242 236 241
Etiketler: kapalıçarşı altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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