Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 241,00 lira, Cumhuriyet altını 983,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 147,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|147,1
|147,3
|146,8
|147
|Cumhuriyet Ata Lira
|969
|986
|967
|983
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|134
|138
|133,9
|137,9
|Lira(Tam) Ziynet
|947
|966
|945
|964
|Yarım Ziynet
|474
|484
|472
|482
|Çeyrek Ziynet
|237
|242
|236
|241