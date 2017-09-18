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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 azalışla 146,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 240,00 lira, Cumhuriyet altını 978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 146,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,1 146,3 146 146,2
Cumhuriyet Ata Lira 963 979 962 978
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,4 137,4 133,3 137,3
Lira(Tam) Ziynet 941 960 940 959
Yarım Ziynet 470 480 470 480
Çeyrek Ziynet 235 240 235 240
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