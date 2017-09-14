  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 147,40 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 986,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 147,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147 147,2 147,2 147,4
Cumhuriyet Ata Lira 969 985 970 986
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134 138 134,2 138,2
Lira(Tam) Ziynet 947 966 948 967
Yarım Ziynet 472 482 474 484
Çeyrek Ziynet 236 241 237 242
Etiketler: kapalıçarşı, altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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