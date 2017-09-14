Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 986,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 147,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|147
|147,2
|147,2
|147,4
|Cumhuriyet Ata Lira
|969
|985
|970
|986
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|134
|138
|134,2
|138,2
|Lira(Tam) Ziynet
|947
|966
|948
|967
|Yarım Ziynet
|472
|482
|474
|484
|Çeyrek Ziynet
|236
|241
|237
|242