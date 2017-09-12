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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 artışla 146,90 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 241,00 lira, Cumhuriyet altını 983,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 146,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 145,8 146 146,7 146,9
Cumhuriyet Ata Lira 961 977 966 983
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133 137 133,7 137,7
Lira(Tam) Ziynet 939 958 944 964
Yarım Ziynet 469 479 472 482
Çeyrek Ziynet 235 240 236 241
Etiketler: altın fiyatları, kapalıçarşı, çeyrek altın, gram altın
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