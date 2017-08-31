  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 975,00 lira oldu.

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Kapalıçarşıda gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 975,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 145,3 145,5 145,5 145,7
Cumhuriyet Ata Lira 957 973 959 975
22 Ayar Bilezik(Gr.) 132,5 136,5 133 137
Lira(Tam) Ziynet 936 954 937 956
Yarım Ziynet 468 478 468 478
Çeyrek Ziynet 234 239 234 239
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