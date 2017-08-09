  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 145,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 238,00 lira, Cumhuriyet altını 972,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 145,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI   ÇARŞAMBA    
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 143,3 143,5 145 145,2
Cumhuriyet Ata Lira 944 960 955 972
22 Ayar Bilezik(Gr.) 131 135 132 136
Lira(Tam) Ziynet 923 941 934 953
Yarım Ziynet 461 471 467 477
Çeyrek Ziynet 230 235 233 238
Etiketler: kapalıçarşı altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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