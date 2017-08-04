  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,90 azalışla 143,10 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 235,00 lira, Cumhuriyet altını 957,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 143,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 144,2 144,4 142,9 143,1
Cumhuriyet Ata Lira 950 966 942 957
22 Ayar Bilezik(Gr.) 131,6 135,6 130,5 134,5
Lira(Tam) Ziynet 928 947 920 939
Yarım Ziynet 464 474 460 470
Çeyrek Ziynet 232 237 230 235
Etiketler: altın fiyatları, gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın
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