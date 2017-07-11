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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 artışla 141,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 232,00 lira, Cumhuriyet altını 945,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 yükselişle 141,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 140,4 140,6 141 141,2
Cumhuriyet Ata Lira 925 941 929 945
22 Ayar Bilezik(Gr.) 128 132 128,5 132,5
Lira(Tam) Ziynet 904 923 908 927
Yarım Ziynet 452 462 454 464
Çeyrek Ziynet 226 231 227 232
Etiketler: altın fiyatları, kapalıçarşı, gram altın, çeyrek altın
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