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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 140,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 230,00 lira, Cumhuriyet altını 938,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 140,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 140,6 140,8 140 140,2
Cumhuriyet Ata Lira 926 942 924 938
22 Ayar Bilezik(Gr.) 128 132 127,9 131,9
Lira(Tam) Ziynet 905 924 903 920
Yarım Ziynet 452 462 450 460
Çeyrek Ziynet 226 231 225 230
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