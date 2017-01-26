Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 988,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 147,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,80 148,00 147,50 147,70
Cumhuriyet Ata Lira 974,00 990,00 973,00 988,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 135,00 139,00 134,70 138,70
Lira(Tam) Ziynet 952,00 971,00 953,00 968,00
Yarım Ziynet 476,00 486,00 474,00 484,00
Çeyrek Ziynet 238,00 243,00 237,00 242,00