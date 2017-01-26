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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,20 azalışla 147,70 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 988,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 147,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                                                      ÇARŞAMBA                                     PERŞEMBE 

                                                                   Alış               Satış                              Alış            Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)                        147,80         148,00                           147,50       147,70

Cumhuriyet Ata Lira                              974,00          990,00                          973,00        988,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)                               135,00          139,00                          134,70        138,70

Lira(Tam) Ziynet                                     952,00          971,00                         953,00         968,00

Yarım Ziynet                                            476,00          486,00                         474,00         484,00

Çeyrek Ziynet                                         238,00           243,00                         237,00         242,00

Etiketler: kapalıçarşı, altın, altın fiyatları, çeyrek altın
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