  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da gün ortası altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gün ortası altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 963,00 lira oldu.

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Kapalıçarşıda gün ortası altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 963,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 144,1 144,3 143,8 144
Cumhuriyet Ata Lira 950 965 947 963
22 Ayar Bilezik(Gr.) 131,6 135,6 131,2 135,2
Lira(Tam) Ziynet 928 947 926 945
Yarım Ziynet 463 473 463 473
Çeyrek Ziynet 232 237 232 237
Etiketler: kapalıçarşı, altın fiyatları
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