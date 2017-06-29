  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı

Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 942,00 lira oldu.

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Kapalıçarşıda çeyrek altın fiyatı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 942,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 141,5 141,7 140,6 140,8
Cumhuriyet Ata Lira 932 948 926 942
22 Ayar Bilezik(Gr.) 129 133 128 132
Lira(Tam) Ziynet 911 930 905 924
Yarım Ziynet 455 465 453 463
Çeyrek Ziynet 228 233 226 231
Etiketler: kapalıçarşı altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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