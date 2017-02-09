  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları (9 Şubat 2017)

Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları (9 Şubat 2017)

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,94 azalışla 147,10 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda altının kapanış fiyatları (9 Şubat 2017)
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 241,00 lira, Cumhuriyet altını 984,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 düşüşle 147,10 liradan işlem gördü. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: 
 
  ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 148,3 148,5 146,9 147,1
Cumhuriyet Ata Lira 977 994 968 984
22 Ayar Bilezik(Gr.) 135 139 134 138
Lira(Tam) Ziynet 955 974 946 965
Yarım Ziynet 477 487 472 482
Çeyrek Ziynet 238 243 236 241
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