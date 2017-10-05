  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı

Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı

Gram altın 146,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 981 liradan satılıyor.

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Kapalıçarşıda altının gram fiyatı

Altının gram fiyatı, 146,5 lira seviyelerinde yatay seyrediyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 146,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 146,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını da 981 liradan satılıyor.

Dünkü yüzde 0,24'lük yükselişin ardından bugüne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1.275 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: gram altın, cumhuriyet altını, altın fiyatları, çeyrek altın
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