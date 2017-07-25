Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 143,6 liradan işlem görüyor.
Haftanın ilk işlem gününde 142-144 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 143,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 143,6 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını da 965 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da güne kazançla başlamasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.255,20 dolardan alıcı buluyor.