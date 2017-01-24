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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar?

Altının ons fiyatı dün olduğu gibi bugün de 1.220 doların üzerini test etti ve 1.215 dolar seviyesinde dengelendi.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları ne kadar?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin uluslararası piyasada altın talebini artırması ile ons fiyatı iki gündür analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.220 doların üzerini test ediyor.

Asya piyasalarında dün olduğu gibi bugün de 1.220 doların üzerine çıkan ve son iki ayın en yüksek seviyesi olan 1.220,1 doları gören ons altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 1.215,0 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde ise gram altın, bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Serbest piyasada gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 147,3 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 985 liradan satılıyor.

 

Etiketler: altının ons fiyatı, altın fiyatları
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