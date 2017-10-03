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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 981,00 lira oldu.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 981,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,4 146,6 146,5 146,7
Cumhuriyet Ata Lira 965 981 965 981
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,5 137,5 133,6 137,6
Lira(Tam) Ziynet 943 961 945 962
Yarım Ziynet 471 481 471 481
Çeyrek Ziynet 235 240 236 241
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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