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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 982,00 lira oldu.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 982,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,8 147 146,5 146,7
Cumhuriyet Ata Lira 967 983 965 982
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,9 137,9 133,5 137,5
Lira(Tam) Ziynet 945 964 943 962
Yarım Ziynet 472 482 472 482
Çeyrek Ziynet 236 241 236 241
Etiketler: kapalıçarşı altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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