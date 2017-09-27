  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 993,00 lira oldu.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 993,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 148,4 148,6 148,1 148,3
Cumhuriyet Ata Lira 978 994 976 993
22 Ayar Bilezik(Gr.) 135,3 139,3 135 139
Lira(Tam) Ziynet 957 975 954 973
Yarım Ziynet 478 488 477 487
Çeyrek Ziynet 239 244 238 243
Etiketler: kapalıçarşı altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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