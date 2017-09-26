  • 26 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.539
    EURO 4.174
  • BIST 102750.14
    ALTIN 148.106
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 994,00 lira oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 994,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,4 146,6 148,3 148,5
Cumhuriyet Ata Lira 965 981 977 994
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,7 137,7 135 139
Lira(Tam) Ziynet 943 962 955 974
Yarım Ziynet 471 481 477 487
Çeyrek Ziynet 236 241 239 244
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER