  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 985,00 lira oldu.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 985,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147 147,2 147 147,2
Cumhuriyet Ata Lira 969 985 969 985
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134 138 134 138
Lira(Tam) Ziynet 947 966 947 966
Yarım Ziynet 473 483 473 483
Çeyrek Ziynet 237 242 237 242
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