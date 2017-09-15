Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 240,00 lira, Cumhuriyet altını 979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 146,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|147,2
|147,4
|146,1
|146,3
|Cumhuriyet Ata Lira
|970
|986
|963
|979
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|134,2
|138,2
|133
|137
|Lira(Tam) Ziynet
|948
|967
|941
|960
|Yarım Ziynet
|474
|484
|470
|480
|Çeyrek Ziynet
|237
|242
|235
|240