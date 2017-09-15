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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 146,30 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 240,00 lira, Cumhuriyet altını 979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 146,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,2 147,4 146,1 146,3
Cumhuriyet Ata Lira 970 986 963 979
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,2 138,2 133 137
Lira(Tam) Ziynet 948 967 941 960
Yarım Ziynet 474 484 470 480
Çeyrek Ziynet 237 242 235 240
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