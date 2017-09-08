Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 243,00 lira, Cumhuriyet altını 990,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 148,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|147,5
|147,7
|147,8
|148
|Cumhuriyet Ata Lira
|972
|988
|974
|990
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|134,5
|138,5
|134,5
|138,5
|Lira(Tam) Ziynet
|950
|969
|952
|971
|Yarım Ziynet
|474
|484
|476
|486
|Çeyrek Ziynet
|237
|242
|238
|243