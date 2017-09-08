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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,20 artışla 148,00 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 243,00 lira, Cumhuriyet altını 990,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 148,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,5 147,7 147,8 148
Cumhuriyet Ata Lira 972 988 974 990
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,5 138,5 134,5 138,5
Lira(Tam) Ziynet 950 969 952 971
Yarım Ziynet 474 484 476 486
Çeyrek Ziynet 237 242 238 243
Etiketler: kapalıçarşı, altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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