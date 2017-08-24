  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,55 azalışla 144,30 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 237,00 lira, Cumhuriyet altını 966,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,55 düşüşle 144,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 144,9 145,1 144,1 144,3
Cumhuriyet Ata Lira 955 971 950 966
22 Ayar Bilezik(Gr.) 132 136 131,5 135,5
Lira(Tam) Ziynet 933 952 928 947
Yarım Ziynet 466 476 464 474
Çeyrek Ziynet 233 238 232 237
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