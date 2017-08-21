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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 975,00 lira oldu

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 975,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147 147,2 145,5 145,7
Cumhuriyet Ata Lira 969 985 959 975
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134 138 132,5 136,5
Lira(Tam) Ziynet 946 965 937 956
Yarım Ziynet 473 483 468 478
Çeyrek Ziynet 236 241 234 239
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