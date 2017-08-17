  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,76 artışla 145,50 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 239,00 lira, Cumhuriyet altını 974,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,76 yükselişle 145,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 144,2 144,4 145,3 145,5
Cumhuriyet Ata Lira 950 966 957 974
22 Ayar Bilezik(Gr.) 131,5 135,5 132,5 136,5
Lira(Tam) Ziynet 928 947 936 955
Yarım Ziynet 464 474 468 478
Çeyrek Ziynet 232 237 234 239
Etiketler: kapalıçarşı altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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