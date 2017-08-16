Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 966,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 144,70 144,90 144,20 144,40
Cumhuriyet Ata Lira 953,00 970,00 950,00 966,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 132,00 136,00 131,50 135,50
Lira(Tam) Ziynet 932,00 951,00 928,00 947,00
Yarım Ziynet 466,00 476,00 464,00 474,00
Çeyrek Ziynet 233,00 238,00 232,00 237,00