  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 966,00 lira oldu.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 966,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

                                                             SALI                                       ÇARŞAMBA

                                                      Alış          Satış                              Alış          Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)                144,70      144,90                     144,20      144,40
Cumhuriyet Ata Lira                      953,00      970,00                     950,00      966,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)                       132,00      136,00                     131,50      135,50
Lira(Tam) Ziynet                            932,00      951,00                     928,00      947,00
Yarım Ziynet                                  466,00      476,00                     464,00      474,00
Çeyrek Ziynet                                233,00      238,00                     232,00      237,00
 

Etiketler: kapalıçarşı, altın fiyatları
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