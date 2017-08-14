Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 239,00 lira, Cumhuriyet altını 973,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,95 düşüşle 145,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|146,6
|146,8
|145,2
|145,4
|Cumhuriyet Ata Lira
|966
|982
|957
|973
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|134
|138
|132
|136
|Lira(Tam) Ziynet
|944
|963
|935
|954
|Yarım Ziynet
|472
|482
|467
|477
|Çeyrek Ziynet
|236
|241
|234
|239