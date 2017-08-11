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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 985,00 lira oldu.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 985,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146 146,2 147 147,2
Cumhuriyet Ata Lira 962 980 969 985
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,4 137,4 134,3 138,3
Lira(Tam) Ziynet 940 959 947 966
Yarım Ziynet 470 480 473 483
Çeyrek Ziynet 235 240 236 241
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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