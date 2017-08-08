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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 959,00 lira oldu.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 959,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 142,6 142,8 143,1 143,3
Cumhuriyet Ata Lira 940 955 943 959
22 Ayar Bilezik(Gr.) 130 134 130,5 134,5
Lira(Tam) Ziynet 918 937 921 940
Yarım Ziynet 458 468 461 471
Çeyrek Ziynet 229 234 230 235
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