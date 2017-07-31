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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 961,00 lira oldu.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 961,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 143,8 144 143,5 143,7
Cumhuriyet Ata Lira 947 963 946 961
22 Ayar Bilezik(Gr.) 131 135 131 135
Lira(Tam) Ziynet 926 945 924 943
Yarım Ziynet 463 473 461 471
Çeyrek Ziynet 231 236 231 236
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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