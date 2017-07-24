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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,27 artışla 144,00 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 236,00 lira, Cumhuriyet altını 964,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,27 yükselişle 144,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 

  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 142 142,2 143,8 144
Cumhuriyet Ata Lira 936 951 948 964
22 Ayar Bilezik(Gr.) 129,5 133,5 131 135
Lira(Tam) Ziynet 914 933 926 945
Yarım Ziynet 456 466 463 473
Çeyrek Ziynet 229 234 231 236
Etiketler: kapalıçarşı altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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