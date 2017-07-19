Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 231,00 lira, Cumhuriyet altını 941,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 140,60 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,64 azalışla 140,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 231,00 lira, Cumhuriyet altını 941,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 140,60 liradan işlem gördü.