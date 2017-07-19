  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,64 azalışla 140,60 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 231,00 lira, Cumhuriyet altını 941,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 140,60 liradan işlem gördü.

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