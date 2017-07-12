  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 948,00 lira oldu.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 948,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 141 141,2 141,5 141,7
Cumhuriyet Ata Lira 929 945 932 948
22 Ayar Bilezik(Gr.) 128,5 132,5 129 133
Lira(Tam) Ziynet 908 927 911 930
Yarım Ziynet 454 464 455 465
Çeyrek Ziynet 227 232 228 233
Etiketler: altın fiyatları, kapalıçarşı, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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