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Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Altının gram fiyatı, 141 liranın üzerinde işlem görüyor.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

Dün gün içinde ons fiyatındaki düşüşe paralel 140 liranın altını gören gram altın, bu seviyeden gelen alımlarla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 140,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün açılışta en düşük 140,5 lirayı görmesi sonrasında toparladı ve saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 141,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 232, Cumhuriyet altını da 945 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 4 ayın en düşük seviyesi olan 1.205 doları görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla bugün 1.211 dolar seviyelerinde dengelendi

Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, cumhuriyet altını, gram altın
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