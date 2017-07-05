  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141.20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 945,00 lira oldu

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 945,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 140 140,2 141 141,2
Cumhuriyet Ata Lira 923 938 929 945
22 Ayar Bilezik(Gr.) 127,8 131,8 128,5 132,5
Lira(Tam) Ziynet 902 920 908 927
Yarım Ziynet 450 460 454 464
Çeyrek Ziynet 225 230 227 232
Etiketler: çeyrek altın, kapalıçarşı altın fiyatları, gram altın, cumhuriyet altını
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