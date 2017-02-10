Kapalıçarşı'da altın 145,60 liradan işlem gördü

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 239,00 lira, Cumhuriyet altını 974,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 145,60 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 145,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 239,00 lira, Cumhuriyet altını 974,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 145,60 liradan işlem gördü.