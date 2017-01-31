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Buradasınız : » » Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 980,00 lira oldu.

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Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 980,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:  

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146 146,2 146,2 146,4
Cumhuriyet Ata Lira 963 978 963 980
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,3 137,3 133,5 137,5
Lira(Tam) Ziynet 945 960 941 961
Yarım Ziynet 470 480 470 480
Çeyrek Ziynet 235 240 235 240
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