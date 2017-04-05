  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı altın fiyatları

Kapalıçarşı altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 992,00 lira oldu.

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Kapalıçarşı altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 992,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:  

  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,5 147,7 148,1 148,3
Cumhuriyet Ata Lira 972 988 976 992
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,5 138,5 135 139
Lira(Tam) Ziynet 950 969 954 973
Yarım Ziynet 475 485 477 487
Çeyrek Ziynet 237 242 239 244
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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