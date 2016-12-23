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Kapalıçarşı altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 858,00 lira oldu.

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Kapalıçarşı altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 858,00 lira oldu
 
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 858,00 lira oldu. 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 858,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 
 
  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 127,4 127,6 127,6 127,8
Cumhuriyet Ata Lira 840 860 842 858
22 Ayar Bilezik(Gr.) 116,4 120,4 116,5 120,5
Lira(Tam) Ziynet 823 838 823 838
Yarım Ziynet 410 420 410 420
Çeyrek Ziynet 205 210 205 210
Etiketler: kapalıçarşı altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, yarım altın
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