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Kapalıçarşı altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 128,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 857,00 lira oldu.

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Kapalıçarşı altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 128,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 857,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 128,30 128,50 127,80 128,00
Cumhuriyet Ata Lira 845,00 860,00 842,00 857,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 117,00 121,00 116,50 120,50
Lira(Tam) Ziynet 826,00 843,00 823,00 840,00
Yarım Ziynet 413,00 422,00 411,00 420,00
Çeyrek Ziynet 206,00 211,00 205,00 210,00
 
Etiketler: altın fiyatları, kapalıçarşı altın
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