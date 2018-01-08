Kapadokya'ya gelen turist sayısında büyük artış

Doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve tarihi yerleri 2017 yılında 2 milyon 206 bin 372 turist ziyaret etti.

Peribacaları, kayadan oyma manastırları, tarihi yer altı yerleşimleri ve mağara otelleri ile konuklarına masalsı bir tatil imkanı sunan, sıcak hava balon turlarıyla görkemli manzaranın kuş bakışı izlenebildiği Kapadokya'da, turist sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 48 artış gösterdi.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2016 yılında 1 milyon 493 bin 493 kişinin ziyaret ettiği bölgedeki müze ve tarihi yerlerigezen turist sayısı, 2017'de 2 milyon 206 bin 372'ye ulaştı.

Yıl içinde en çok turisti ağustos ayında ağırlayan Kapadokya’daki müze ve tarihi yerlerine söz konusu dönemde 324 bin 686 ziyaret gerçekleştirildi.

En çok talep gören turistik merkezlerin başında 689 bin 989 kişinin gezdiği Göreme Açık Hava Müzesi yer aldı. Hacı Bektaş Veli Müzesi 523 bin 273, Kaymaklı Yeraltı Şehri 318 bin 30, Derinkuyu Yeraltı Şehri 299 bin 282, Zelve Ören Yeri ise 102 bin 165 kişi tarafından ziyaret edildi.

Rusya’dan büyük ilgi

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici yapmış olduğu açıklamada, 2017'nin bir önceki yıla göre Kapadokya turizmi açısından toparlanma dönemi olduğunu belirtti.

Dünyanın her köşesinden turist çeken bölgeye 2017 yılında Rus turistlerin de rağbet göstermeye başladığını anlatan Ekici, Kapadokya'ya en çok turist gönderen ülkelerin içinde Rusya'nın ilk 10'a yerleştiğini kaydetti.



Kaynak: AA