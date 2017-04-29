Kamuda çalışan 3 milyon 341 bin kişi var

Devlet Personel Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Ocak 2017 itibarıyla devlet bünyesinde Milli İstihbarat Teşkilatı kadro ve pozisyonları dışında, 3 milyon 341 bin 49 kişi çalışıyor.

Çalışanlardan 2 milyon 481 bin 389'u memur, 15 bin 388'i hakim ve savcı, 128 bin 307'si öğretim elemanı, 123 bin 987'si sözleşmeli personel, 270 bin 305'i işçi, 21 bin 42'si geçici personel, 238 bin 448'i asker ve 62 bin 183'ü özel hükümlere tabi (kamu bankaları) personelden oluşuyor.

TSK da 285 bin 285 kişi istihdam ediliyor

Kamu çalışanlarının 2 milyon 639 bin 12'si bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda, 140 bin 195'i KİT'lerde, 214 bin 374'ü mahalli idarelerde, 285 bin 285'i Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), 62 bin 183'ü ise Merkez Bankası ve kamu bankalarında görev yapıyor.

KİT'lerde istihdam edilenlerin 4 bin 552'si memur, 73 bin 329'u sözleşmeli personel, 49 bin 293'ü sürekli işçi, 9 bin 434'ü geçici işçi ve 3 bin 587'si kapsam dışı işçi statüsünde bulunuyor.

2017 başı itibarıyla 3 milyon 341 bin 49 kişiyi doğrudan istihdam eden devlet, yaklaşık 720 bin kişiye de alt işveren statüsüyle dolaylı olarak iş sağlıyor. Bu şekilde kamu, farklı statülerde toplam 4 milyonu aşkın kişiye iş kapısı oluyor.