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Buradasınız : » » Kalkınma Bakanı Elvan: Zeytin Dalı Harekatı'nın mali alanımızı daraltıcı etkisi olmayacak

Kalkınma Bakanı Elvan: Zeytin Dalı Harekatı'nın mali alanımızı daraltıcı etkisi olmayacak

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, bütçeyi, operasyonu dikkate alarak hazırladıklarını açıkladı.

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Kalkınma Bakanı Elvan: Zeytin Dalı Harekatının mali alanımızı daraltıcı etkisi olmayacak

Kalkınma Bakanı Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Kalkınma Bakanı Elvan, yaptığı konuşmada, "ABD ile ilişkilerde kritik bir süreçteyiz. Terör örgütleriyle mücadelede kararlıyız. Tutumlarında bu yönde değişiklik olursa memnuniyet verici olur." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı

Bakan Elvan, TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Bütçeyi, operasyonu dikkate alarak hazırladık. Operasyonun mali alanımızı daraltıcı etkisi olmayacak." diye konuştu.

Cari açık rakamları

Kalkınma Bakanı Elvan cari açık rakamlarına ilişkin "Endişe içinde olmamız gerektiğini düşünmüyorum. İthalat kalemlerine baktığımızda yatırım veya ara malı oranının fazla olduğunu görüyoruz. Yatırım malı oranının yüksek olması bizi tedirgin etmemeli. Bu yatırımlarla neticede ihracat gerçekleştirilecek." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası
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